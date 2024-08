Rizvanolli: Është një moment për të reflektuar për rrugëtimin tonë në efiçiencë

Ministrja e Ekonomisë, Artane Rizvanolli, ka thënë se në vitet e ardhshme plani është që kjo skemë të vazhdohet përmes një sistemi më të vetqëndrueshëm të financimit.

Sipas saj me anë të këtij projekti qytetarët që do të përfitojnë, do të subvencionohen për 45 për qind të shumës së shpenzuar për izolim të shtëpisë, izolim të kulmit dhe ndërrim të dritareve dhe dyerve të jashtme.

“Ky objekt në të cilin jemi sot është pak më i freskët sesa që është jashtë për shkak se këtu janë zbatuar masat e eficencës të energjisë në kuadër të projektit në bashkëpunim me Bankën Botërore, në kuadër të të cilit janë zbatuar masat e efiçincës në sektorin publik në dhjetëra objekte. Arsye tjetër sigurisht është që është një moment për të reflektuar për rrugëtimin tonë në efiçiencë dhe për Fondin veçanërisht gjatë këtyre viteve të fundit…Një vit pas skema e kaluar jo vetëm që kaloi pa probleme, pa asnjë ankesë nga qytetarët, mirëpo ishte aq e suksesshme sa do të mbahet mend gjatë…Në vitet e ardhshme plani është që kjo skemë të vazhdohet përmes një sistemi më të vetqëndrueshëm të financimit në të cilin Fondi është duke punuar me përkrahjen e partnerëve për të zhvilluar dhe për të zgjedhur një model të financimit”, tha Rizvanolli.