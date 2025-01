Rizvanolli: E pakuptimtë tërheqja e kryetarit të Zveçanit pas nënshkrimit të marrëveshjes me “KRU Mitrovica”

Ministrja e Ekonomisë, Artane Rizvanolli, ka thënë se kryetari i Zveçanit, Ilir Peci është tërhequr nga marrëveshja e nënshkruara “KRU Mitrovica” për faturimin e ujit të shpenzuar në këtë komunë.

Ajo ka thënë se vendimi i kryetarit të Zveçanit është i pakuptimtë.

“Të dashur qytetarë të Zhazhës, Boletinit e Kelmendit: arsyetimi që Kryetari u paska dhënë juve nuk është i saktë, dhe shpresoj që ai do të rikonsiderojë këtë vendim të pakuptimtë që nuk është në të mirën tuaj, e as në të mirën e Republikës së Kosovës! Pavarësisht tekeve të individëve, Qeveria e Republikës së Kosovës do të qëndrojë pranë jush e do të sigurohet që ndërmarrjes KRU Mitrovica e trajton furnizimin tuaj me ujë me seriozitetin më të lartë”, ka shkruar ajo.

Më 17 janar, kryetari i Mitrovicës së Veritu dhe ai i Zveçanit e Zubin Potokut, kanë nëshkruar marrëveshje me “KRU Mitrovica” për faturimin e ujit të shpenzuar.

Ndërsa, Peci në një sqarim njoftim në Facebook ka thënë se nuk do të zbatojë këtë marrëveshje nëse kërkesa e tij që është pranimi teknik për tre fshatra që sipas tij nuk ka ndodhë.

“Siç edhe jeni njoftuar përmes postimit tim dje kemi nënshkruar marrëveshjen me KRU “Mitrovica” dhe kërkesa jonë kryesore ishte të bëhet Pranimi teknik për 3 fshatrat shqipëtare ( Lipë , Zhazhë, Boletin) dhe ata na njoftuan se kjo kërkesë do të pranohet . Sot gjatë ditës na i sollën marrëveshjet dhe kuptuam se ishte larguar ajo pikë në marrëveshje . Unë me përgjegjësi të plotë për qytetarët e mi dhe votuesit të cilët më kanë përkrahur ndjej obligim ti informoj se e kam refuzuar atë marrëveshje dhe nuk do të bëhet deri në momentin e plotësimit të kësaj kërkese”, ka shkruar ai.

