Rita Wilson dhe Tom Hanks shihen të lumtur ndërsa çifti feston 33 vjetorin e martesës

Rita Wilson dhe Tom Hanks shënuan një moment historik në marrëdhëniet e tyre të premten, shkruan Daily Mail.

Çifti i lumtur festoi 33 vjetorin e martesës dhe Wilson e shënoi rastin me një mesazh të ëmbël të shpërndarë në mediat sociale, shoqëruar me një foto kthyese nga një prej pushimeve romantike të çiftit, transmeton lajmi.net.

Aktorja 64-vjeçare shkroi në mbishkrimin, “33 vjet martesë me BFF tim, të dashurit tim, burrit tim. Dashuria fiton”.

Në foto, Rita Wilson u pa të veshur me një fustan të bukur të bardhë me dantella me flokët e saj bionde të lidhur.

Burri i saj 64-vjeçar e mbajti dukjen e thjeshtë në një këmishë të bardhë me butona./Lajmi.net/