Rita Ora vjen e veshur tërësisht me të zezë në ndarjen e çmimeve “MTV VMA”

Dhe Rita Ora veshi u vesh me diçka më dramatike të dielën në mbrëmje teksa dilte në “MTV VMA”.

Këngëtarja, 30 vjeç, mahniti me një këmishë krejtësisht të zezë dhe pelerinë të gjatë para se të ngjitej në tapetin e kuq të Barclays Center në Brooklyn, New York, shkruan Daily Mail.

Paraqitja e saj mbresëlënës kishte me shpatulla të ftohta, një dekolte të thellë dhe një vijë të ndarë të përparme për të shfaqur barkun e saj për t’u patur zili, transmeton lajmi.net.

Krijuesja e hitit R.I.P gjithashtu kishte një palë pantallona të shkurtra të zeza, ndërsa ajo shtoi lartësinë në kornizën e saj me çizme të guximshme të platformës deri në kofshë.

Dhe nëse kjo nuk do të ishte e mjaftueshme, Rita shtoi veshjen e saj të egër me grilë ari në dhëmbët e saj përfshirë një ‘R’ të veshur me diamant.



Duke stiluar flokët e saj në një stil portreti, këngëtarja e “How To Be Lonely” përfundoi pamjen e saj me një palë vathë abstrakte argjendi.

Rita zgjodhi një pamje grimi të tymosur të syve, duke e shoqëruar syrin e guximshëm me një bazë më natyrale.

Ylli punoi të gjitha këndet e saj më të mira në tapetin e kuq për ngjarjen, duke treguar pamjen e saj joshëse./Lajmi.net/