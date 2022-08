Rita Ora u martua me regjisorin amerikan në Londër Sipas raportimeve, Rita Ora është martuar me regjisorin Taika Waititi, në një ceremoni private në Londër. Këngëtarja 31-vjeçare mësohet se tashmë ka ndryshuar mbiemrin dhe se do të njihet si zonja Waititi-Ora, shkruan DailyMail. Krijuesja e hitit “Hot Right Now” dhe regjisori i “Thor: Love And Thunder”, 46 vjeç, janë fotografuar të dy me unaza…