Rita Ora tregon me krenari se është fanse e Madonës

Rita Ora u pa me një tjetër dukje elegante të enjten për një udhëtim në Beachwood Cafe të Hollivudit, transmeton lajmi.net.

Këngëtarja 30-vjeçare ndau një përzgjedhje të fotove të sinqerta nga dalja e saj në Instagram, ku shoqërohej nga personaliteti televiziv Vas J Morgan.

Ylli i popit tregoi stilin e saj me një fashë të kuqe dhe syze dielli të zeza të mëdha, me flokët e saj bjonde që i binin nga mbulimi i kokës mbi supe.

Ajo kishte veshur me krenari një bluzë të zbukuruar nga Madona, duke treguar rrobën teksa pinte kafe.

Krijuesja e hitit How To Be Lonely gjithashtu siguroi që 16 milionë ndjekësit e saj në Instagram të kenë një pasqyrë të menusë së kafenesë, duke treguar një pjesë të patate të skuqura dhe petulla me çokollatë.

“Do të jem në kafene nëse dikush ka nevojë për mua.” shkroi ajo./Lajmi.net/