Rita Ora thotë se sterilizimi i vetvetes është gjëja më e mirë që ka bërë në jetë

Këngëtarja, 31 vjeçe, tregoi se do t’i pëlqente të kishte një familje të mirë dhe të madhe, ndërsa po ashtu foli për romancën e saj me të dashurën Taika Waititi, 46 vjeç, duke thënë se ajo “nuk priste të gjente dashurinë” me të, transmeton lajmi.net.

Rita ngriu vezët e saj në moshën 24 vjeçare dhe më pas përsëri në moshën 27 vjeçare pasi kërkoi këshillën e mjekut.

Duke folur për The Independent, Rita shpjegoi për procesin dhe vendimmarrjen e saj: “Do të doja të kisha një familje të mirë të madhe! Mendoj se si gra, ne e bëjmë këtë presion mbi veten tonë, në mënyrë të pandërgjegjshme, sepse ndiejmë se kjo është detyra jonë – të krijojmë dhe të japim jetë. Pra, thjesht doja të mos shqetësohesha për këtë. Dhe nuk e bëra, dhe ishte gjëja më e mirë që kam bërë ndonjëherë.’

Diku tjetër në bisedën e saj me publikimin ajo foli për të dashurin e saj producent Taika, të cilin e takoi në Australi gjatë xhirimeve të The Voice në prill 2021.

Ajo tha: “Nuk e prisja të gjeja dashurinë në Australi dhe as nuk e kërkoja atë”.

Rita shtoi se është e prirur ta mbajë lidhjen e saj jashtë vëmendjes dhe ta ‘mbrojë atë’, përpara se të thotë se ka ndryshuar mënyrën se si shoqërohet tani në sytë e publikut.

“Unë mendoj se duke mbrojtur diçka që ju intereson vërtet, duhet të keni pak ndjenjën e privatësisë. Nuk do ta kisha ditur nëse nuk do të kaloja atë që kam kaluar në të kaluarën”, tha ajo.

Ajo gjithashtu foli për sulmet e panikut dhe ankthin që nga koha kur nëna e saj Vera kishte kancer në gji dhe si rezultat shkoi në terapi.

Rita tregoi se si ajo ‘nuk mund të funksiononte’ pa u këshilluar dhe se problemet e saj për shëndetin mendor filluan në vitin 2005 kur iu dha lajmi se nëna e saj nuk ishte mirë.

Ajo tha se ndihej e pafuqishme pasi mamaja e saj ishte “shkëmbi dhe spiranca” e saj, përpara se të shtonte se “nuk mund ta kuptonte një botë pa të”.

Rita aktualisht është kthyer në Australi për të filmuar The Voice: Generations dhe sezonin tjetër kryesor të The Voice Australia, me produksionin që besohet të ketë filluar fundjavën e kaluar./Lajmi.net/