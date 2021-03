Rita Ora thotë se kushdo që punon të dielave mund të shkoj në punë me pizhame

E, Rita Ora edhe këtë të diele i ka befasuar ndjekësit e saj me postimin e fundit të realizuar duke postuar disa fotografi, shkruan lajmi.net.

Në profilin e saj zyrtar në Instagram ka ndarë me fansat fotografi veshur në pizhame me ngjyrë të zezë derisa ka shkruar në mbishkrimin e postimit se nuk do të thotë asgjë të shkon në pune me pizhame.

“Mbërrini të punoni me pizhame nëse duhet të punoni të dielave”, ka shkruar artistja me famë botërore.

Ndryshe, Rita Ora sot ka postuar në storien e saj një fotografi nga studio teksa ka bërë të ditur se është duke punuar për ndonjë këngë të re.

Theksojmë se, 30 vjeçarja po qëndron në Sidnei të Australisë tash një muaj duke punuar si juriste në njërin nga programet televizive atje por duke marrë pjesë edhe në emisione të ndryshme./Lajmi.net/