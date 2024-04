Rita Ora tash edhe “biznesmene”, hap një kompani jashtë profesionit të saj Rita Ora ka zbuluar një sipërmarrje të re biznesi njëherësh befasuase, larg profesionit që ushtron. Këngëtarja e “Shape Of Me”, 33-vjeçare, njoftoi një linjë të re për kujdesin e flokëve, TYPEBEA, në bashkëpunim me eksperten australiane të flokëve Anna Lahey, 35-vjeçe. Lajmin e ka bërë të ditur me anë të një postimi të shpërndarë me…