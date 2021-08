Rita Ora shijon suksesin e këngëve në top-lista në Australi pas pjesëmarrjes në “The Voice Australia”

Rita Ora njihet si njëra ndër artistet shqiptare më të njohura e cila përmes talentit të saj dhe stilit të veçantë ka depërtuar në tregun muzikor ndëkombëtar, shkruan lajmi.net.

Ndonëse këngët e saj kanë miliona klikime, janë ende disa dëgjues të cilët e cilësojnë atë si një artiste e cila ka shumë për të dhënë por për disa arsye ajo mbetet ende e nënvlerësuar.

Së fundi Rita Ora ishte e ftuar si gjyqtare në “The Voice Australia”, prej ku edhe nisi lidhjen e re romantike me regjisorin e njohur Taika Waititi.

iTunes Australia 🇦🇺

#14. How To Be Lonely

#26. Your Song

#35. I Will Never Let You Down

#40. For You

#45. Let You Love Me

#56. How To Be Lonely

#78. How We Do

#109. Anywhere

#146. You for Me

#178. Bang Bang

#457. R.I.P.

#484. Radioactive

https://t.co/ly82uzicE9

— Rita Ora | Daily News (@RitaOraEU) August 10, 2021