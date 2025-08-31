Rita Ora shijon pushimet me prindërit e saj në Ulqin
ShowBiz
Këngëtarja shqiptare me famë botërore, Rita Ora, ka zgjedhur Ulqinin si destinacionin e saj për disa ditë të qeta pushimi përpara angazhimeve të mëdha muzikore.
Artistja, e cila prej vitesh është një nga emrat më të përfolur në skenën ndërkombëtare, u rikthye pranë rrënjëve të saj për të kaluar pak kohë me familjen.
Lajmin e ka bërë të ditur nëna e saj, Vera Sahatçiu Ora, e cila publikoi një video në rrjete sociale. Në pamje shihet Rita e qetë dhe e buzëqeshur në shoqërinë e prindërve, duke shijuar momentet e ngrohta familjare. Videoja u prit me shumë komente pozitive nga ndjekësit, të cilët u gëzuan që këngëtarja gjeti kohë të kthehej në trojet shqiptare.
Familja Ora zotëron një vilë në zonën e njohur të Adës së Bunës, në Ulqin. Pikërisht aty Rita kaloi disa ditë pushimi, duke shijuar natyrën e qetë dhe bukuritë e bregdetit.
Pas këtyre ditëve të relaksit, Rita Ora u nis drejt Zvicrës, ku të premten performoi në Zurich Openair Festival, një nga festivalet më të mëdha evropiane që mbledh artistë të njohur nga e gjithë bota.
Për fansat shqiptarë, rikthimi i saj në trevat shqiptare është gjithmonë një arsye për krenari dhe gëzim.