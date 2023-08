Rita Ora shfaqet me fustan kuq e zi nga Festivali i Filmit në Venecia

Rita Ora dukej e bërë teksa bëri një hyrje madhështore në Festivalin e Filmit në Venecia të enjten.

Këngëtarja, 32 vjeçe, mbajti duart në ajër, ndërsa stilisti i saj e fotografoi në momentin kur vjen me një varg.

Ajo u dallua e veshur me një fustan të kuq nga sateni Moschino, i cili ishte i shkurtër përpara dhe kishte një pjesë të gjatë mbrapa.

Biondja e ka veshur mbi një të brendshme të zezë dantelle dhe e ka kompletuar dukjen me të marrë të zeza dhe taka të lartë.

Rita, e cila është e martuar me regjisorin Taika Waititi, 48 vjeç, dukej në formë të mirë.

Festivali i 80-të Ndërkombëtar i Filmit në Venecia organizohet nga La Biennale di Venezia dhe drejtohet nga Alberto Barbera.

Ai do të jetë në Venice Lido nga 30 gushti deri më 9 shtator 2023 dhe i njohur zyrtarisht nga FIAPF (Federata Ndërkombëtare e Prodhuesve të Filmit).

Festivali u hap me premierën e filmit italian të luftës së Dytë Botërore Comandante, me regji të Edoardo De Angelis.

Ngjarja do të mbyllet me një dramë në gjuhën spanjolle të Netflix, “Society of the Snow”.

Festivali shënon fillimin e sezonit të çmimeve dhe rregullisht favoritët e tyre janë për “Oscars”.