Rita Ora reagon ashpër ndaj mediave

Rita Ora e ka quajtur “të neveritshëm” trajtimin mediatik të mikes së saj të ndjerë Caroline Flack, teksa foli për “stresin dhe ankthin” e shkaktuar nga shqyrtimi publik i jetës së saj private.

Këngëtarja “How We Do” është e famshmja e fundit e intervistuar nga Louis Theroux për serialin e tij në BBC Two dhe në bisedën e tyre, krijuesi i dokumentarëve e pyeti atë për interesin e mediave në jetën e saj të dashurisë.

Partnerja e saj aktuale Taika Waititi, me të cilën thuhet se u martua kohët e fundit, shfaqet në episod dhe Theroux e pyeti se si ndihej për magjepsjen e mediave se me kë është në lidhje ajo.

Ora, 32 vjeç, tha: “Ne jemi gra, burrat nuk pyeten “oh, ju keni pasur 100 të dashur apo të dashura”. Ndonjëherë e bëjnë, por në shumicën e rasteve nuk e bëjnë. Kjo vjen me territorin, është pjesë e botës në të cilën ndodhemi.”

Ajo dukej se i referohej prezantueses së ndjerë të TV Flack, e cila u vetvra në vitin 2020, ndërsa vazhdoi: “Unë e konsideroj veten shumë me fat në krahasim me disa histori që kanë qenë vërtet intensive për disa, që nuk janë as këtu me ne sot. për arsye specifike si kjo, dhe disa prej tyre ishin miqtë e mi.

“Shtypi mund të jetë vërtet rraskapitës, kështu që mendoj se gjërat duhet të ndryshojnë.”

Theroux e pyeti: “Ti ishe e afërt me Caroline Flack, apo jo?”

Ora dukej e emocionuar teksa u përgjigj: “Po, dhe mendoj se ndonjëherë është vërtet e neveritshme dhe është vërtet e trishtueshme”.

“Unë emocionohem sepse është e vështirë të lidhesh nëse nuk je në atë pozicion. Askush nuk po u kërkon njerëzve të kuptojnë: “Oh, unë jam i famshëm, ju lutem më kuptoni”.

"E di që është shumë e vështirë të mos bashkëndjesh, por përpiqem të mos mendoj shumë për këtë sepse më vendos në një ndjenjë stresi dhe ankthi".