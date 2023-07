Rita Ora publikon prapaskenat e klipit të ri “Don’t Think Twice” Këngëtarja shqiptare me famë botërore, Rita Ora, pak ditë më parë publikoi këngën e re “Don’t Think Twice”. Kjo njëherësh është kënga e parë nga albumi i saj i ri “You & I”, i cili pritet të lansohet i plotë më 14 korrik. Regjia është realizuar nga bashkëshorti i saj, Taika Waititi si dhe klipi…