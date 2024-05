Rita Ora publikon këngën e re: Në videoklip shfaqet edhe bashkëshorti i saj Këngëtarja shqiptare me famë ndërkombëtare, Rita Ora ka publikuar një këngë të re. Kënga titullohet “Ask & you shall receive” dhe është postuar para disa orëve, shkruan lajmi.net. Projekti muzikorë është i kompletuar edhe me videoklip dhe në të shfaqet edhe bashkëshorti i këngëtares Taika Waititi. Artisja shqiptare klipin e ka realizuar në një lavanderi…