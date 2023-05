Rita Ora publikon fotografi nga koha kur me familjen e saj vizitonin Rugovën Dje (e diel) ka qenë dita ndërkombëtare e nënave. Me këtë rast, këngëtarja shqiptare me famë botërore, Rita Ora, ka gjetur rastin të urojë nënën e saj përmes Instagramit. Ajo ka publikuar një fotografi të nënës së saj, Vera Sahatçiu – Ora, duke shkruar në mbishkrimin e saj: “Urime Dita e Nënave për mbretëreshën Vera…