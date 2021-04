Rita Ora pozon me një stil të çuditshëm nga Sidnej

E këtë e tregoi me një postim së fundi të publikuar nga Australia, shkruan lajmi.net.

Në profilin e saj zyrtar në Instagram ka publikuar imazhe e veshur me një këmishë me ngjyrë të kaltër derisa e ka kombinuar me një pulovër ngjyrë të gjelbër të mbyllur vezullues si dhe një fustan me ngjyrë kafeje.

Të dy veshjet e sipërme të saj, shihen të një materiali me pupla por me ngjyra të ndryshme. Rita, këtë veshje e ka kombinuar me një palë take me ngjyrë të zezë me dy lloje ngjyrash në kyçin e këmbës.

Flokët e saj bionde i ka shndërruar në stil të viteve të 90-ta teksa e ka përfunduar dukjen me një makijazh të lehtë.

“Është në detaje”, ka shkruar Rita në mbishkrimin e postimit.

Ndryshe, katër fotografitë e postuara artistja e njohur me famë botërore i ka shkrepur brenda një ambienti./Lajmi.net/