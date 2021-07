Rita Ora poston foto duke qarë, tregon arsyen pse u emocionua aq shumë

Rita Ora njihet si njëra ndër këngëtaret e njohura shqiptare me famë të gjerë ndërkombëtare, shkruan lajmi.net.

Deri tani ajo kishte qëndruar në Australi dhe pas disa muajsh u rikthye në Los Anxhelos prej ku edhe po sjell imazhe dhe video të ndryshme nga përditshmëria por edhe nga jeta profesionale.

Ajo së fundi ka ndarë një imazh në Instastory ku shihet mjaft e emocionuar teksa tregon edhe arsyen pas kësaj fotografie.

Rita u shpreh se ajo shikoi një film super-romantik i cili e bëri atë të qante dhe ishte mjaft emocionues për të.

“Vetëm sa shikova filmin ‘The last letter for your lover’, derdha lot sepse romanca ishte e papërballueshme, shikojeni nëse dëshironi të qani”.

Gjithashtu këngëtarja ua rekomandon filmin të gjithë atyre që dëshirojnë të emocionohen dhe të qajnë si ajo./Lajmi.net/