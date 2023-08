Rita Ora pjesë e dokumentarit të ‘National Geographic’

Ajo iu bashkua aventurierit britanik dhe themeluesit të Outdoors.com, Bear Grylls në shkretëtirën e Nevadës në episodin e kësaj jave të “Running Wild: The Challenge”, që transmetohet të dielën në National Geographic.

Përshkruesi i shfaqjes thotë: “Bear Grylls e çon kantautoren, aktoren dhe stilisten Rita Ora në një aventurë në Luginën e Zjarrit. Udhëtimi fillon në aksion me oktan të lartë me çiftin që hidhet me parashutë nga një lartësi prej 3,500 metrash, duke u zhytur në terrenin e shkretë”, shkruan American Songwriter.

Bear i mëson Ritës se si të lundrojë, të gjejë ujë dhe të ngjitet në shkëmb, ndërsa ai e përgatit atë të fitojë nxjerrjen e saj në ditën e dytë.