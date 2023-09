Rita Ora, një nga prezentueset e MTV Video Music Awards për këtë vit Artistja shqiptare me famë ndërkombëtare, Rita Ora, do të jetë sivjet pjesë e eventit të ndarjes së çmimeve, MTV Video Music Awards 2023. Këngëtarja do të ngjitet në skenën madhështore më 12 shtator (e martë) që edhe këtë vit mbahet në ‘Prudential Center’ të New Jerseyt. Autorja e këngës “Anywhere” do të prezantojë një artist…