Rita Ora merr vëmendje me fustanin transparent në festën e komunitetit LGBTI

Këngëtarja u shfaq me të brendshmet e saj nudo poshtë një fustani transparent, me qafë të lartë, e cila dukej e shkëlqyeshme me flokët e saj të larguara nga fytyra, ndërsa ajo shkonte deri te Demi, 28 vjeç, për foto, shkruan Daily Mail.

Demi shfaqi një figurë me stil në një fustan me shirita tek kofshët, duke bashkuar copën e thurur me çizme të larta të zeza dhe të veshur me një xhaketë xhins të larë acid mbi supe, transmeton lajmi.net.

I pranishëm ishte edhe hit-prodhuesi 31-vjeçar Jess Glynne – i cili dukej elegant me një fustan lakuriq të trupit.

Paris Jackson, 23 vjeç, e cila kishte veshur një fustan bronzi të bashkuar me çizme ngjyrë kafe, këngëtari Sinead Harnett, 30 vjeç dhe aktorja Wallis Day, 26 vjeç.

Ashley Benson, 31 vjeç, u shfaq me një mini-fustan argjend të ndezur, i shoqëruar me taka metalike./Lajmi.net/