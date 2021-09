Rita Ora mahnit me veshjen ngjyrë rozë teksa pozon nga New York

Këngëtarja me famë botërore njihet për stilin e saj të veçantë.

Dhe, kombinimi perfekt i veshjes së Ritës në postimin e fundit sigurisht se nuk do koment, shkruan lajmi.net.

E veshur me ngjyrë rozë, me një bluzë, pallto dhe pantallona, Rita duket perfekt teksa ka shkrepur imazhet diku në New York.

Bukroshja bionde kishte kapur flokët duke përfunduar dukjen me një palë take ngjyrë bezhë dhe syze me ngjyrë të zezë.

Rita Ora, ka reklamuar pijen alkoolike, tequila e cila njihet botërisht dhe sigurisht shumë e konsumuar.

Rikujtojmë se, së fundmi ajo mori pjesë në javën e modës në New York./Lajmi.net/