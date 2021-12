Rita Ora mahnit fansat veshur me bikini teksa merr rreze dielli në ditën e Krishtlindjes

Ndërkohë që shumë prej nesh po shtrohen për të festuar festat, këngëtarja u zhvesh me një rroba banje portokalli me tegela, shkruan mirror.co.uk

32-vjeçarja shkoi në Instagram Stories për të ndarë një sërë fotosh teksa pozonte para kamerës, transmeton lajmi.net.

“Prit, a është gati darka e Krishtlindjeve?” ajo ka mbishkrimin e postimit të saj të parë, i cili e kishte kthyer pas kamerës, ndërsa shikonte mbi supe dhe shkëlqeu nga gëzimi.

Një tjetër e kishte shtrirë me fytyrën poshtë në kopsht ndërsa nxihej nën rrezet e diellit. Ylli i kishte ulur flokët dhe vendosi syze dielli të zeza.

Ajo nuk kishte mbaruar ende me fotosesionin e improvizuar pasi më vonë ndau një foto të shtrirë në anën e saj ndërsa pjesa e sipërme e bikinit shkëlqente nën rrezet e diellit.

Një foto e fundit u bë nga kërcimi i saj në mes, me këmbën e saj të hedhur drejt kamerës.

Gjyqtarja e “Këngëtarit të maskuar” ndau imazhe të ngjashme në faqen e saj dhe i shkroi mbishkrimin: “Gëzuar Krishtlindjet të dua”.

Fans took to the comment section to wish the star a Merry Christmas and to compliment her.

“Perëndeshë,” shkroi një përdorues ndërsa një tjetër tha: “Gëzuar Krishtlindjet mbretëreshë!!! të dua.”

Një ndjekës ka postuar: “E bukur si gjithmonë”, ndërsa një fans ka komentuar: “Këngëtarja dhe idhulli im i preferuar”.

Fotot e saj seksi të Krishtlindjeve vijnë pasi ajo ngacmoi rikthimin e saj në shfaqjen hit “Këngëtarja e maskuar”.

Këngëtarja do të kthehet në tavolinë për të provuar dhe gjetur identitetin e këngëtareve që marrin pjesë, por ajo pranon se seriali i ardhshëm do të jetë “më i vështiri” deri më tani./Lajmi.net/