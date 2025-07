Rita Ora: Komuniteti LGBTQIA+ janë heronjtë e individualitetit Rita Ora ka ndezur zyrtarisht verën me këngën e saj më të re, “Heat”, një himn i gëzueshëm e provokues, i publikuar në të njëjtën ditë me performancën e saj në World Pride Music Festival në Washington D.C. Kjo këngë vjen si hyrje në një fazë të re artistike për këngëtaren shqiptare me famë botërore,…