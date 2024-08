Rita Ora flet për gjendjen shëndetësore të saj Rita Ora sapo siguroi fansat e saj për gjendjen e shëndetit. Sipas përditësimit të fundit shëndetësor që ajo dha për The Sun , këngëtarja 33-vjeçare sqaroi gjendjen e saj shëndetësore pasi ishte shtruar më parë në një spital të Budapestit muajin e kaluar. Këngëtarja For You zbuloi se kishte vuajtur nga një problem shëndetësor mjaft…