Rita Ora festoi ditëlindjen në Alpet Franceze, mbi 23 mijë euro nata në resortin ku qëndroi

Për një dekadë, Rita Ora e mbajti emrin e saj lartë jo vetëm me muzikë por edhe me stilin e saj të jetesës.

Por për ditëlindjen e saj të 32-të, këngëtarja e hitit “I Will Never Let You Down”, zgjodhi të frenojë mënyrat e saj të dashurisë për festat.

Në vend që të bëjë fotografi në orët e para të mëngjesit, The Sun zbuloi se ylli organizoi një darkë intime në shtëpinë e saj të sapo rinovuar në Londrën veriore dhe një udhëtim në Francë.

Një burim tha: “Rita Ora ende mund të festojë më fort se shumica prej nesh, por gjatë viteve të fundit ajo ka reduktuar pijet alkoolike dhe tani ka të bëjë me shëndetin dhe fitnesin”.

“Për ditëlindjen e saj këtë vit ajo kishte një darkë për familjen dhe miqtë e ngushtë në shtëpinë e saj përpara se të shkonte në një koncert me motrën e saj”.

Rita nisi festimet njëjavore në fillim të këtij muaji duke udhëtuar në një udhëtim luksoz në Alpet Franceze dhe duke marrë me qira një shtëpi luksoze me pamje nga Mont Blanc.

Shtëpia prej 1500 metrash katrorë kushton rreth 22,000 funte (23,100 euro) për të kaluar një natë dhe vjen e kompletuar me një palestër private, pishinë, banjë të plotë me dhomë masazhi në hektarë toke me pamje piktoreske.

“Udhëtimi ishte asgjë më pak se mahnitës”, shtoi një burim i brendshëm.

“Shumë nga miqtë e Ritës janë mësuar me stilin e jetës së saj, por të gjithë thoshin se kurrë nuk e kishin njohur luksin si ajo”.

“Taika [Waititi] nuk ishte në gjendje t’ia dilte gjatë gjithë javës, por ai fluturoi jashtë për disa ditë. Atë mbrëmje ata të gjithë hëngrën një darkë të bukur nga një kuzhinier privat dhe pinë tekilë nga marka e personalizuar e Ritës”, tregoi burimi.

“Viti 2022 ka qenë një ëndërr për Ritën, si personalisht ashtu edhe profesionalisht. Ky është një prej viteve më të kënaqshëm për të”, potencoi i brendshmi.

Gjatë 12 muajve të fundit, Rita ka arritur një sërë marrëveshjesh të profilit të lartë, duke përfshirë rolin e ‘Mbretëreshës së Zemrave’ në serinë e ardhshme të DisneyPlus, “The Pocketwatch”.

Ajo gjithashtu kishte nënshkruar një kontratë të re me BMG, e cila i lejon asaj përfitimin dhe pronësinë e plotë të të gjitha materialeve të saj muzikore.

Ora ka përfunduar punën në albumin e saj të tretë – i pari që nga “Phoenix” i vitit 2018, i cili arriti të renditej i 11-ti në top listën zyrtare të albumeve të Mbretërisë së Bashkuar.