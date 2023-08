Rita Ora do të performojë në ceremoninë mbyllëse të Lojërave ‘Invictus 2023’, që organizohen nga Princi Harry Është bërë e ditur se Rita Ora do të performojë në ceremoninë e mbylljes së lojërave ‘Invictus Games 2023’ që organizohen nga Princi Harry. Turneu i këtij viti zhvillohet në Dusseldorf të Gjermanisë, ku Rita do të kryesojë ceremoninë e mbylljes më 16 shtator, shkruan DailyMail. Rita është një mikeshë e ngushtë e themeluesit të eventit,…