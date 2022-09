Rita Ora do të bëjë hapjen e një prej eventeve më të mëdha të sportit Ylli britanik i popit, Rita Ora, do të kryesojë ceremoninë e hapjes kur Kupa e parë botërore e Rugbit për femra të Zelandës së Re të nisë në Eden Park më 8 tetor. Artistët Shapeshifter dhe Benee do të performojnë gjithashtu në Eden Park për gjysmëfinalen dhe finalen përkatësisht. Ora do të hapë Kupën e…