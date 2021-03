Rita Ora dhuron 10 palë këpucë nga koleksioni me “ShoeDazzle”

Rita po dhuron këpucë nga koleksioni që e kishte në bashkëpunim me ShoeDazzle.

Artistja shqiptare me famë botërore, Rita Ora, është emër shumë i kërkuar edhe në botën e biznesit, shkruan lajmi.net.

Ajo ka disa herë që ka bashkëpunuar me ShoeDazzle, ku po sjell koleksionet e saj të këpucëve.

Përmes postimit të fundit, këngëtarja bëri të ditur se po dhuron 10 palë këpucë nga koleksioni i saj me këtë brend.

“Po i dhuroj 10 palë këpucë nga koleksioni im #RitaOraxShoeDazzle !! 🧡💥🧨🌋për tre fituese me fat! 🧡🧡🧡 Për t’u bërë pjesë e lojës bëjeni follow @shoedazzle dhe etiketoni një shoqe në koment me #giveaway! Përfundon të premten dhe fituesi do të bëhet i ditur në faqen e ShoeDazzle në Instagram të hënën. Paqi fat!!”, ka shkruar ajo.

Ndryshe, Rita Ora për një kohë po qëndron në Australi, ku edhe është e angazhuar në “The Voice”.

Ajo së fundi ka lansuar ep-in “Bang”, ndërsa pritet që të vazhdojë punën edhe për këngët e radhës. /Lajmi.net/