Rita Ora dhe Taika Waititi do të festojnë vitin e ri në Australi në rezidencën 11.54 milion dollarë

Ylli i popit në Mbretërinë e Bashkuar, 31 vjeç, dhe i dashuri i saj regjisor Thor, 46 vjeç, do të festojnë sezonin festiv Down Under pasi ajo zbarkoi në Sydney në fillim të këtij muaji për të filmuar sezonin e ri të The Voice Australia, transmeton lajmi.net.

Duke folur për Daily Mail Australia, një burim i afërt me Ritën konfirmoi se këngëtarja dhe i dashuri i saj do të kalojnë pesë javët e ardhshme duke jetuar në Sydney në një rezidencë 11.54 milionë dollarëshe në Bellevue Hill.

“Rita mezi pret me padurim që të ketë Krishtlindje të nxehta në Aussie përpara se të fillojë xhirimet e sezonit të dytë të The Voice Australia”, thanë disa nga burimet.

“Xhirimi për The Voice: Generations ka përfunduar pothuajse tashmë. Rita nuk ka në plan të kthehet në shtëpi për Krishtlindje dhe në vend të kësaj do të marrë pak kohë për veten këtu përpara se të rifillojnë xhirimet”, thuhet tutje.

Pavarësisht se i është ofruar një shumë e madhe parash për të marrë pjesë në festat e Vitit të Ri, çifti ka të ngjarë të shijojë fishekzjarrët nga rezidenca e tyre në port.

Çifti e ka shfrytëzuar sa më shumë kohën e tyre në Australi – duke ngrënë në pikën lokale Chiswick në Woollahra dhe Finger Wharf në Woolloomooloo.

Rita dhe Taika fluturuan në Sydney më 1 dhjetor dhe kaluan kohë në karantinë në shtëpi pas mbërritjes së tyre në përputhje me rregullat e Covid.

Rita dhe Taika thuhet se po ecin kaq shpejt në marrëdhënien e tyre saqë kanë filluar të diskutojnë martesën, tha një burim për New Idea në gusht.

“Taika e quan Ritën “grua” gjatë gjithë kohës dhe bisedon se si ai do të jetë burri i saj i parë dhe i fundit,” tha burimi i brendshëm.

“Të gjithë rreth tyre e minimizojnë atë si shaka flirte, por Rita padyshim shpreson se ai është i vërtetë”, vazhduan ata, duke shtuar se ylli i “Hot Right Now” është “absolutisht e fiksuar” pas të dashurit të saj./Lajmi.net/