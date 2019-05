Rita Ora dhe Sean Paul po vijnë me një bashkëpunim

‘Call on me’ titullohet bashkëpunimi mes dy artistëve.

Rita Ora dhe rep artisti Sean Paul janë bërë bashkë për projektin e radhës i cili pritet të publikohet së shpejti, shkruan ‘Dailystar’ transmeton lajmi.net.

Këtë bashkëpunim e kishte konfirmuar vetë reperi në një intervistë duke thënë “Ne kemi punuar dhe jemi duke vendosur se cilën këngë ta publikojmë të parën” ka thënë reperi.

Janë dy këngë, mua më pëlqen më shumë njëra” ka bërë të ditur Sean Paul.

Kujtojmë se këngëtarja me origjinë shqiptare është duke punuar edhe në porjekte të tjera. Përmes një fotografie në Instagram, ajo ka njoftuar fansat e saj se më 31 maj, të premten, do të lansohet bashkëpunimi i saj me Dj Tiesto. /Lajmi.net/