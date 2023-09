Rita Ora del me vështirësi nga eskorta, shkak fustani i papërshtatshëm Rita Ora pati disa vështirësi për të hipur në taksinë e saj teksa u nis për në eventin e mbushur me yje të “Vogue World 2023” në Londër të enjten mbrëma. Këngëtarja 32 vjeçe, u përpoq të lëvizte me fustanin e saj shumë të ngushtë teksa u largua nga Savoy për t’u nisur drejt ‘Theatre…