Rita Ora bashkëpunon me “Primark”, prezanton koleksionin e ri të markës

Rita Ora dukej po aq në modë sa kurrë më parë teksa festoi prezantimin e koleksionit të saj të ri me Primark në The Westlight në New York të martën.

Këngëtarja, 32 vjeçe, bëri një shfaqje magjepsëse në këtë event teksa konfirmoi lansimin e ardhshëm të koleksionit të saj Rita Ora X Primark për shumë sezone.

Ajo dukej e mahnitshme në një komplet xhins, të përbërë nga një mini fund me zinxhir dhe një xhaketë, të cilën e përshtati me çizme me taka mbi gju.

Ylli mbante një çantë dore gri me material gëzof dhe e përshtati pamjen e saj elegant me një palë vathë të mëdhenj me rrathë.

Rita ishte e gjitha e buzëqeshur teksa pozoi në një tarracë në çati ndërsa festonte lansimin e koleksionit të saj të ri, i cili do të shfaqet në mbi 400 dyqane në mbarë botën.

Mirëpo, Rita u akuzua se nuk i kushtoi vëmendje, pasi u kritikua nga disa fansa për partneritetin e saj me markën ndërkombëtare të ‘modës së shpejtë’ “Primark”.

Pasi konfirmoi sipërmarrjen e saj të re, ajo u godit nga reagimi i një grupi fansash për bashkëpunimin me një markë të ‘modës së shpejtë’ pas lansimit të markës së qëndrueshme të veshjeve aktive “Human Beings”.

Megjithatë, fansat e tjerë e lavdëruan Ritën për bashkëpunimin e saj të ri dhe iu drejtuan komenteve të postimit të saj për të ndarë emocionet e tyre për datën e lansimit më 19 shtator.

Duke njoftuar partneritetin e saj të ri të martën, Rita tregoi se si ka bërë pazar në “Primark” që kur ishte adoleshente, pasi ajo e përshkroi atë si dyqanin e saj “më unik për të shkuar”.

“Për aq kohë sa mbaj mend, Primark ka qenë pjesë e ADN-së sime. Unë kam blerë në dyqanet e tyre, së bashku me miqtë dhe familjen time, që kur isha adoleshente”, tha Rita.

Partneriteti i saj me markën e ‘modës së shpejtë’ “Primark” vjen pasi Rita lansoi markën e saj të qëndrueshme të veshjeve “Humans Being” vitin e kaluar.

Duke nisur të martën më 19 shtator, koleksioni do t’i lejojë klientët e “Primark” të blejnë stilin e famshëm të krijueses së hitit “I Will Never Let You Down” me më pak çmim.

Duke folur për bashkëpunimin me Ritën, Drejtori i Trendeve të Ardhshme dhe Inovacionit në Primark Jermaine Lapwood tha: “Në një botë të mbingarkesës së bashkëpunimit, është më e rëndësishme se kurrë që partneritetet e markave të jenë të rrënjosura në autenticitetin dhe lidhjen e vërtetë”.

“Ne e njohim Ritën si fanse të Primark-ut për një kohë të gjatë, por vetëm kur e takuam pothuajse dy vjet më parë dhe biseduam, kuptuam shkallën e dashurisë së saj për markën.

“Kimia e menjëhershme mes dy palëve ishte e pamohueshme dhe sot, pas muajsh bashkëpunimi, jam shumë krenare që zbuloj Rita Ora x Primark. Duke sjellë së bashku më të mirat e Primark dhe

Rita, shpresoj se koleksioni u mundëson klientëve të shprehin veten e tyre të vërtetë dhe të tregojnë Orën e tyre të brendshme”, tha ai.

Duke përfshirë shtëpinë e saj në fushatë, këngëtarja modeloi koleksionin në Trellick Tower dhe rreth Golborne Road në Londrën Perëndimore, një zonë që Rita e ka quajtur shtëpi për 15 vitet e fundit.

Fushata synon të përfaqësojë bashkimin dhe të shfaq lirinë në veshje, një temë kryesore gjatë gjithë bashkëpunimit.