Riqui Puig drejt Serie A?

Mesfushori premtues i Barcelonës, Puig duket se nuk do të arrijë potencialin e tij të plotë pa u larguar nga ‘Camp Nou’.

Xavi nuk do t’i jap hapësirat e nevojshme dhe lojtari me gjasë do të largohet. Serie A duket destinacioni i mundshëm, përcjell lajmi.net.

Fiorentina ka hapur negociatat me klubin ‘Blaugrana’ për kartonin e Puig.

Lojtari ka kontratë me Barcelonën vetëm deri në vitin 2023.

Mbetet të shihet nëse 'Viola' do të kenë ofertën e duhur për të marrë kartonin e Puig.