Rinumërohen gati 99% e 108 vendvotimeve, këto janë rezultatet
Në Qendrën e Numërimit dhe Rezultateve është duke vazhduar procesi i rinumërimit të fletëvotimeve sipas listës së vendvotimeve për të cilat KQZ ka marrë vendim që të rinumërohen. Sipas të dhënave të publikuara nga KQZ, aktualisht janë numëruar 96 nga 108 vendvotime, apo 88,68 për qind. Në bazë të këtyre rezultateve, VV-ja prin me 43.99…
