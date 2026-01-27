Rinumërohen afro 75% e të gjitha votave
Në Qendrën e Numërimit dhe Rezultateve është duke vazhduar numërimi i fletëvotimeve sipas listës së vendvotimeve për të cilat Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka marrë vendim që të rinumërohen.
Bazuar në përditësimin e fundit të KQZ-së, deri në ora 07:11 të së martës, janë rinumëruar 73.80% e të gjitha votave.
Ndërsa ditën e djeshme KQZ-ja bërë të ditur se ky proces u përmbyll plotësisht në 25 komuna.