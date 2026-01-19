Rinumërohen 556 vendvotime nga 914 gjithsej

19/01/2026 08:19

Në Qendrën e Numërimit dhe Rezultateve është duke vazhduar numërimi i fletëvotimeve sipas listës së vendvotimeve për të cilat KQZ ka marrë vendim që të rinumërohen.

Deri në përditësimin e fundit të KQZ-së, nga 914 vendvotime gjithsej, janë numëruar 556 prej tyre.

Bazuar në këto rezultate, LVV ka marrë 46.99%, PDK 25.17%, LDK 10.69% dhe AAK 3.88%.

