Rinumërimi: Kurti i humbi mbi 500 vota, në minus dolën edhe Hamza, Abdixhiku e Haradinaj
Sot KQZ miratoi rezultatet përfundimtare, pa rezultatin e Listës Serbe.
Pas rinumërimit të 100 për qind të votave, liderët e katër partive kryesore kanë pësuar rënie, transmeton lajmi.net.
I pari i VV-së, Albin Kurti humbi 502 vota pas rinumërimit, duke qenë në top 5shen e partisë për më së shumti vota të hequra.
Në minus doli edhe i pari i PDK-së, Bedri Hamza. Atij iu hoqën 194 vota.
Kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku mbeti po ashtu pa qindra vota. Atij iu hoqën 238 vota.
Të parit të AAK-së, Ramush Haradinaj iu hoqën veç 42 vota./lajmi.net/