Rina publikon fotografi nga pushimet, ky është vendi ku po qëndron ajo Pushimet këtë periudhë është duke i shijuar edhe artistja e njohur shqiptare, Rina Balaj. Postime të ndryshme këngëtarja ndan me fansat e saj në rrjete sociale nga këto ditë, shkruan lajmi.net. E siç duket Balaj këto pushime është duke i shijuar në plazhet e Greqisë. View this post on Instagram A post shared…