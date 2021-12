Ajo gjithmonë merr vëmendje me imazhet e saj sidomos me ato me bikini, shkruan lajmi.net.

E së fundi ka publikuar disa imazhe ku shihet shumë e ëmbël.

E veshur me një palë xhinse dhe një jelek të kombinuara ajo shfaq format e saj trupore tepër seksi.

Flokët e gjata po i shkojnë aq bukur sa që po duket si një kukull prej vërteti.

Rina është në lidhje me këngëtarin grek Sin Boy./Lajmi.net/