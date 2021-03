Këngëtarja mori vëmendje me paraqitjen e saj në videoklip.

E veshur me një fustan me ngjyrë të kuqe të ndezur me dekoltenë e hapur, Rina dukej provokuese, shkruan lajmi.net.

Nga skenat e projektit muzikor sot ka postuar edhe një fotografi joshëse.

Hipur mbi tavolinë ka venë në dukje këmbët e saj derisa ka shkruar në mbishkrimin e imazhit titullin e këngës në hashtag.

Ndryshe, “Bad Rosita” është kënga e parë e Rinës për vitin 2021./Lajmi.net/