Rina Balaj paralajmëron një këngë të re: Këtë javë do të thehet tavolina Këngëtarja Rina Balaj, shumë shpejt do ta publikoj këngën e saj e cila u bë virale ende pa e lansuar të plotë. Artisja ka zbuluar së kënga do të lansohet me videoklip këtë javë, shkruan lajmi.net. “Këtë javë do të thehet tavolina”, ka shkruar Rina. Kjo këngë është bashkëpunim me Dj A -Boom dhe titullohet…