Rina Balaj bëhet me menaxher të ri

Rina Balaj ka kohë prej kur nuk është nën menaxhimin e askujt.

Së fundi, ajo është bërë me menaxher të ri, shkruan lajmi.net.

Bëhet fjalë për menaxherin Garanit Muhaxheri.

Kjo u bë e ditur nga Rina, përmes një postimi në ‘Instagram’.

“Kapitull i ri”, ka shkruar ajo, teksa ka bërë thirrje që të kontaktojnë me Granitin, lidhur me prenotimet dhe pyetjet lidhur me muzikën./Lajmi.net/