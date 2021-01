Rikthimi në minutat e fundit ndaj Trepçës, Ylli vazhdon me fitore

Çereku i parë ishte i baraspeshuar, por në minutat e fundit, Ylli shkëputet dhe fiton pjesën e parë 19:25. Rikthimi i Trepçës nuk vonoi dhe e filloi për mrekulli periudhën e dytë, derisa 3 minuta para fundit të pjesës së parë kalojnë në epërsi 33:32 dhe përmbyll pjesën e parë me shifrat 42:37.

Në periodën e tretë mysafirët ngushtuan shifrat në 47:46, por vendasit me një seri të suksesshme sërish shkëputen, kurse rezultati në semafor pas 30 minutash ishte 63:54. 10 minutat e fundit ishin shumë interesante dhe dramatike. Ylli duke pasur edhe bankën më të mirë rezervë dha maksimumin në periudhën e fundit, duke shkrirë epërsinë e vendasve dhe kaloi në epërsi 69:74, kurse triumfoi në fund 72:78.

Te Trepça u dalluan Ivan Koljeviq me 14 pikë, nëntë kërcime dhe shtatë asistime, Dillon Smith me 16 pikë, Toutiazarkis Stavros me 14 dhe Drilon Hajrizi me 12 pikë e nëntë kërcime, kurse te Golden Eagle Ylli u dalluan Mitchell Wilbekin me 24 pikë, Erjon Kastrati me 15, Valon Bunjaku me 14 dhe Gëzim Morina me 12 pikë e tetë kërcime.

Trepça ka katër fitore dhe 13 humbje, kurse Golden Eagle Ylli 11 fitore dhe gjashtë humbje.