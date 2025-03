Rikthimi i Eglit trazon ujërat në shtëpi, Rozana revoltohet: Ti qenke kthyer për mua Rikthimi i Eglit në shtëpinë e “Big Brother VIP Albania” ka sjellë tensione të forta, veçanërisht në marrëdhënien e saj me Rozana Radin. Pas hyrjes së dytë, dy banoret vazhduan përplasjen edhe jashtë, në oborr, ku debati vijoi me tone të larta. Çështja u ndez kur Rozana i kujtoi Eglit lidhjen me Gjestin, duke thënë…