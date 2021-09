“Rikthehet” vera në Kosovë, sot temperaturat deri 30 gradë

Gjatë ditës së sotme në Kosovë do të mbaj mot i ngjashëm me ditët e fundit.

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës (IHMK) ka njoftuar se temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 10-11 gradë Celsius, kurse ato maksimalet do të lëvizin ndërmjet 28-30 gradë Celsius.

“Do të mbajë mot kryesisht i ngjashëm me ditët e fundit por në vlerat e temperaturave maksimale parashihet ngritje të lehta. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 10-11 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 28-30 gradë Celsius. Do të fryjë erë e lehtë deri mesatare nga drejtimi i verilindjes”, thuhet në njoftimin e IHMK-së. /Lajmi.net/