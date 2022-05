Rikthehet vëmendja në ministrinë e Gërvallës: Lexojnë lajmet dhe përmirësojnë huqjen në Twitter

Lajmi.net e vërejti këtë huqje dhe ia bëri një “vërejtje” ministrisë së Gërvallës, shkruan lajmi.net.

Duket se stafi i saj rikthyen vëmendjen dhe lexuan mediet pasi ata përmirësuan gabimin e tyre në Twitter brenda disa minutash.

Në postimin e ri, emri i kryediplomatit izraelit është shkruar siç është, Yair Lapid. /Lajmi.net/

During her visit to Israel, 🇽🇰DPM/FM @gervallaschwarz and 🇮🇱FM @yairlapid have signed three MoU:

✅ cooperation in education, science, and culture

✅joint declaration on cooperation in many fields

✅film co-production

Many more to come!

🇽🇰🤝🇮🇱 pic.twitter.com/ONhP2Y67L3

— MFA Kosova 🇽🇰 (@MFAKOSOVO) May 9, 2022