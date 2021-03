Pas lëndimit që pësoi në janarin e vitit të kaluar, Federer është rikthyer përsëri te fitorja, shkruan lajmi.net.

Ai arriti që të fitojë 7-6 3-6 7-5 në sete ndaj Dan Evans.

Kjo ishte fitorja e parë në Grand Slamin i cili po zhvillohet në Katar./Lajmi.net/

Don’t call it a comeback, been here for years 🙌@rogerfederer wins his first match back on Tour since January 2020, beating Evans 7-6 3-6 7-5 in Doha! pic.twitter.com/AK36kcwpL3

— Tennis TV (@TennisTV) March 10, 2021