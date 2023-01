​Rikthehet qarkullimi i autobusëve në rrugën “Xhorxh Bush” Trafiku Urban ka bërë të ditur se nga sot (e premte) do të rikthehet qarkullimi i autobusëve në linjat 1,3 dhe 4 sipas rendit të udhëtimit të mëparshëm në drejtim të rrugës “Xhorxh Bush”. Autobusët përgjatë sheshit “Xhorxh Bush” do të lëvizin me shpejtësi të kufizuar në 20 km/h. Ndërsa linjat 1A dhe 7C do…