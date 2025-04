Rikthehet marrëveshja Kosovë-Shqipëri, nga 1 maji hiqen kontrollet kufitare

Udhëtarët që e frekuentojnë këtë pikë-kalimi me Shqipërinë në Vërmicë, nga e enjtja e 1 majit do të kalojnë pa pengesa. Udhëtarët e shumtë që kalojnë në këtë pikë kufitare me Shqipërinë thonë se kontrollet e deritanishme nuk krijuan shumë probleme, shkruan RTK.

“Jo, jo kurrfarë problemi s’ka, shumë sillen mirë, si këta të Shqipërisë si këta tanët”, thekson ushtari, Emin Musliu.

Kurse, udhëtarja Sevdije Veliqi thë për RTK-në se çdo kufi që të hiqet rreth Kosovës është i mirë, përveç me Serbinë.

E udhëtari tjetër, Artan Qaushi tha se deri tash ka pas pak ndalesa.

Për bashkatdhetarët që vijnë me pushime dhe dëshirojnë ta vizitojnë Shqipërinë, lajmi për heqjen e ndalesave në pikën kufitare të Vërmicës është shumë i mirë.

“Nga Mitrovica vijmë, përndryshe në Gjermani jam duke punuar që disa vjet. Po shkojmë në Shqipërinë tonë me u shtetit, a e dini se nga 1 maji nuk do të ketë ndalesa?”, tha Sheremet Ala, udhëtar.

Marrëveshja e lëvizjes së lirë e nënshkruar mes Kosovës dhe Shqipërisë në pranverën e vitit të kaluar, shmangu trafikun dhe lehtësoi lëvizjen kufitare gjatë sezonit veror. E transportuesit e udhëtarëve mendojnë se do ta kenë më të lehtë.

“Tani sikur ka filluar pak, por ka filluar edhe sezoni, nuk ka faj edhe shteti, kjo është sezon dhe normalisht do të zhvillojë pak edhe trafik…Po mirë është për Shqipërinë dhe Kosovën, tani do fillojë edhe bregdeti mbushet plot”, tha Kosta Alla, transportues.

Edhe këtë sezon, lehtësimi i procedurave do të zbatohet gjatë nëntë muajve të vitit, konkretisht nga 1 maji deri më 30 shtator, dhe nga 1 nëntori deri më 28 shkurt të vitit pasardhës.

Ndërkohë, udhëtarët që kalojnë kufirin përmes pikave të përbashkëta Shqipëri-Kosovë, deri të mërkurën në orën 24 janë të obliguar t`i paraqesin dokumentet e identifikimit, për shkak të nevojës për përpunimin dhe regjistrimin e saktë të të dhënave të automjeteve.

Për të përballuar fluksin e shtuar të udhëtarëve, autoritetet kufitare në të dyja vendet kanë angazhuar të gjitha sportelet në dispozicion, me qëllim që të shmangin pritjet e gjata dhe të garantojnë kalim sa më të shpejtë dhe efikas.